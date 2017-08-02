Данис Зарипов: Вариант с НХЛ не исключен

Форвард «Ак Барса» Данис Зарипов, дисквалифицированный на два года за применение допинга, заявил, что может продолжить карьеру в НХЛ.

«Сейчас есть много возможностей. Вариант с НХЛ не исключен, с Континентальной хоккейной лигой тоже. Ситуация в моральном плане не совсем удовлетворяет меня. Признаюсь, в моей карьере подобное впервые, это для меня новое испытание.

Безусловно, мы поддерживаем решение Всемирного антидопингового агентства (WADA). Есть моменты, которые непонятны и мне, и КХЛ. Приняли решение идти с КХЛ одним путем, чтобы оправдать нашу позицию. В первую очередь, это моя ошибка, что мы не явились на заседание (дисциплинарного комитета Международной федерации хоккея) 21 июля», – приводит ТАСС слова Зарипова.

Напомним, 25 июля КХЛ сообщила о дисквалификации Зарипова до 22 мая 2019 года в связи с тем, что в допинг-пробе игрока обнаружено вещество, относящееся к классу диуретиков и маскирующих агентов.

Предыдущие четыре сезона Зарипов провел в магнитогорском «Металлурге», а в нынешнее межсезонье вернулся в «Ак Барс».