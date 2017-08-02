Футболку экс-капитана «Ромы» Тотти отправили в космос (видео)

Футболку бывшего форварда «Ромы» Франческо Тотти отправили в космос, сообщает официальный сайт римской команды.

Запуск ракеты, на борту которой находилась футболка с десятым номером, состоялся во французской Гвиане.

Напомним, Тотти дебютировал за основную команду «Ромы» в 1993 году, с тех пор он сыграл за римский клуб более 700 матчей и забил более 300 мячей. В конце мая Франческо провел свой последний матч, а в июле заявил, что возвращается в «Рому» в качестве директора клуба.