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Каспарс Даугавиньш: На летнем, менее качественном, льду надо играть проще

Источник:  ХК «Торпедо» (Нижний Новгород)Комментарии

Форвард «Торпедо» Каспарс Даугавиньш подвел итоги матча Кубка губернатора Нижегородской области с «Салаватом Юлаевом» (0:3).

– В первом периоде мы совершили очень много ненужных ошибок, – приводит слова Даугавиньша официальный сайт «Торпедо». – На летнем, менее качественном, льду надо играть попроще, чаще набрасывать на ворота. Но у нас далеко не все получалось, особенно в атаке. И все-таки поражение на старте турнира даст нам возможность поработать над ошибками.

– Как полагаете, фрагментами команда показывала ту игру, которую хотели бы видеть тренеры?
– Думаю, что да. Мы боролись до финальной сирены. В последние десять минут игра шла, в основном, в зоне соперника. Но реализацию, конечно, надо улучшать.

– Вы не в первый раз участвуете в Кубке губернатора Нижегородской области. Что этот турнир значит для вас?
– Я знаю, что у турнира своя богатая история. А в Нижнем уважают и чтят хоккейные традиции. Меня радует, что даже в предсезонном турнире болельщики заполняют трибуны и горячо поддерживают команду. Кроме того, на Кубке губернатора всегда заметно, как все соскучились по хоккею.

Добавим, что во вторник «Торпедо» сыграет с «Ак Барсом».

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