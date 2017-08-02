«Зенит» – «Бней Иегуда». Шатов тренируется по индивидуальной программе

«Зенит» проводит тренировку перед ответным матчем второго квалификационного раунда Лиги Европы против «Бней Иегуды».

Полузащитник «Зенита» Олег Шатов занимается по индивидуальной программе. Новичок «Зенита» Эмануэль Маммана тренируется с командой, но в матче против израильской команды участия не примет. Защитник Ибрагим Цаллагов отсутствует на тренировке.

Напомним, матч пройдет 3 августа и начнется в 20:00. В первой встречи петербуржцы победили со счетом 2:0. Отличились Доменико Кришито и Александр Кокорин.

В матче 3-го тура РФПЛ против «Тосно» Шатов, по словам Манчини, не выполнял его установки.