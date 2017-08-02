Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  БАТЭ- : -Славия Прага
Футбол  Янг Бойз- : -Динамо Киев
Футбол  Олимпиакос- : -Партизан
Футбол  ЦСКА- : -АЕК Афины
Футбол  Аякс- : -Ницца
Футбол  Русенборг- : -Селтик
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Зенит» – «Бней Иегуда». Шатов тренируется по индивидуальной программе

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

«Зенит» проводит тренировку перед ответным матчем второго квалификационного раунда Лиги Европы против «Бней Иегуды».

Полузащитник «Зенита» Олег Шатов занимается по индивидуальной программе. Новичок «Зенита» Эмануэль Маммана тренируется с командой, но в матче против израильской команды участия не примет. Защитник Ибрагим Цаллагов отсутствует на тренировке.

Напомним, матч пройдет 3 августа и начнется в 20:00. В первой встречи петербуржцы победили со счетом 2:0. Отличились Доменико Кришито и Александр Кокорин.

В матче 3-го тура РФПЛ против «Тосно» Шатов, по словам Манчини, не выполнял его установки.

Матч

Зенит - Бней Иегуда

Место и дата

03 августа 20:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Локомотив» арендует Дзюбу? Таблица трансферов РФПЛ«Локомотив» арендует Дзюбу? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Валерий Кечинов: По игре «Зенит» - не главный фаворитЭкс-полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов - о «Зените» и Кокорине.Вице-президент «Индепендьенте»: Ригони все еще наш игрок, переговоры с «Зенитом» продолжаютсяВице-президент «Индепендьенте» Карлос Монтанья заявил, что клуб продолжает переговоры о переходе полузащитника Эмилиано Ригони в «Зенит».Роберто Манчини: Хотели взять Неймара в «Зенит», но он переходит в «ПСЖ»Роберто Манчини: Хотели взять Неймара в «Зенит», но он переходит в «ПСЖ»Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини – о «Бней Иегуде», «Спартаке» и аргентинских новичках команды.Жулиано: Национальность игроков «Зенита» не имеет значенияПолузащитник «Зенита» Жулиано поделился мнением о новичках команды.
Футбол
Погос Галстян назначен старшим тренером московского «Арарата»
Футбол
Вице-президент «Индепендьенте»: Ригони все еще наш игрок, переговоры с «Зенитом» продолжаются
Футбол
«Зенит» – «Бней Иегуда». Шатов тренируется по индивидуальной программе
Футбол
Футболку экс-капитана «Ромы» Тотти отправили в космос (видео)
все новости
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Бней Иегуда
Бней Иегудакалендарьстатистика
Олег Шатов
Олег Шатоввсе новости