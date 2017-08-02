Вице-президент «Индепендьенте»: Ригони все еще наш игрок, переговоры с «Зенитом» продолжаются

Вице-президент «Индепендьенте» Карлос Монтанья заявил, что клуб продолжает переговоры о переходе полузащитника Эмилиано Ригони в «Зенит».

«Ригони по-прежнему игрок «Индепендьенте». Мы продолжаем вести переговоры с «Зенитом». Игрок находится в распоряжении тренерского штаба.

Мы также общаемся с «Бельграно». Это сложная сделка», – приводит слова Монтаньи Independiente Sin Censura.

Ранее сообщалось, что 24-летний аргентинец в ближайшие дни прилетит в Рим, где пройдет медосмотр для «Зенита». А официально о трансфере Ригони может быть объявлено в среду или четверг.

Ригони подпишет с «Зенитом» четырехлетний контракт. А сумма трансфера, которая будет выплачена в течение двух лет, составит 10,5 миллиона евро.

Добавим, что Ригони играл за «Бельграно» в 2013-2016 годах, после чего перешел в «Индепендьенте».

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