Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  БАТЭ- : -Славия Прага
Футбол  Янг Бойз- : -Динамо Киев
Футбол  Олимпиакос- : -Партизан
Футбол  ЦСКА- : -АЕК Афины
Футбол  Аякс- : -Ницца
Футбол  Русенборг- : -Селтик
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Борис Майоров: В ЦСКА сейчас слишком много известных игроков. Это неудобно

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров высказался о составе ЦСКА, представленном в первых контрольных матчах.

- Не многовато-ли армейцы собрали мастеров под своими знаменами, - рассуждает Борис Майоров. - На мой взгляд – слишком много. Иметь пять пятерок перед сезоном - вполне достаточно и рационально. Семь звеньев – это явный перебор. И тренеру будет неудобно тасовать постоянно состав. И самим хоккеистам получать игровое время не в каждом матче вряд ли понравится.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
Футбол
Погос Галстян назначен старшим тренером московского «Арарата»
Футбол
Вице-президент «Индепендьенте»: Ригони все еще наш игрок, переговоры с «Зенитом» продолжаются
Футбол
«Зенит» – «Бней Иегуда». Шатов тренируется по индивидуальной программе
Футбол
Футболку экс-капитана «Ромы» Тотти отправили в космос (видео)
все новости