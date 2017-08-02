Борис Майоров: В ЦСКА сейчас слишком много известных игроков. Это неудобно

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров высказался о составе ЦСКА, представленном в первых контрольных матчах.

- Не многовато-ли армейцы собрали мастеров под своими знаменами, - рассуждает Борис Майоров. - На мой взгляд – слишком много. Иметь пять пятерок перед сезоном - вполне достаточно и рационально. Семь звеньев – это явный перебор. И тренеру будет неудобно тасовать постоянно состав. И самим хоккеистам получать игровое время не в каждом матче вряд ли понравится.