Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  БАТЭ- : -Славия Прага
Футбол  Янг Бойз- : -Динамо Киев
Футбол  Олимпиакос- : -Партизан
Футбол  ЦСКА- : -АЕК Афины
Футбол  Аякс- : -Ницца
Футбол  Русенборг- : -Селтик
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Погос Галстян назначен старшим тренером московского «Арарата»

Источник:  Официальная страница ФК «Арарат» «ВКонтакте»Комментарии

Тренерский штаб «Арарата» пополнил Погос Галстян, сообщает пресс-служба московского клуба.

56-летний специалист, выступавший с 1982 по 1991 год за ереванский «Арарат», назначен старшим тренером команды.

Напомним, тренерская карьера Погоса Артушевича началась в 2005 году, в московской «Нике». Позже он работал в тренерском штабе клуба «Луч-Энергия» из Владивостока, краснодарской «Кубани», подмосковных «Химок», казахстанского «Акжайыка». С 2014 года был помощником Александра Тарханова в «Урале». 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Погос Галстян: С «Уралом» расстались дружноНовый главный тренер московского «Арарата» Погос Галстян рассказал как прошло расставание с екатеринбургским клубом.Армянский Роналду родом из «Спартака». Артак Алексанян – душа «Арарата»Армянский Роналду родом из «Спартака». Артак Алексанян – душа «Арарата»«Советский спорт» пообщался с самым ярким футболистом московского «Арарата»Карпин не возглавит московский «Арарат»Российские тренеры Валерий Карпин и Ринат Билялетдинов не входят в список кандидатов на пост наставника московского «Арарата», сообщает «Евро-Футбол.Ру».SovSport On Tour: Московский «Арарат»: «С нами Рома и Марат!»SovSport On Tour: Московский «Арарат»: «С нами Рома и Марат!»Степан Чаушьян и Анатолий Горсков побывали на первом домашнем матче московского «Арарата».Сергей Булатов: Было очень приятно стать частью этой футбольной семьиБывший главный тренер «Арарата» Сергей Булатов рассказал о причине своего ухода с поста наставника московской команды.
Футбол
Погос Галстян назначен старшим тренером московского «Арарата»
Футбол
Вице-президент «Индепендьенте»: Ригони все еще наш игрок, переговоры с «Зенитом» продолжаются
Футбол
«Зенит» – «Бней Иегуда». Шатов тренируется по индивидуальной программе
Футбол
Футболку экс-капитана «Ромы» Тотти отправили в космос (видео)
все новости
Арарат
Арараткалендарьстатистика