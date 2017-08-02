Погос Галстян назначен старшим тренером московского «Арарата»

Тренерский штаб «Арарата» пополнил Погос Галстян, сообщает пресс-служба московского клуба.

56-летний специалист, выступавший с 1982 по 1991 год за ереванский «Арарат», назначен старшим тренером команды.

Погос Галстян - старший тренер ФК "Арарат".



Добро пожаловать! pic.twitter.com/NuZHNYFMIn — FC Ararat Moscow (@FC_AraratMoscow) 2 августа 2017 г.

Напомним, тренерская карьера Погоса Артушевича началась в 2005 году, в московской «Нике». Позже он работал в тренерском штабе клуба «Луч-Энергия» из Владивостока, краснодарской «Кубани», подмосковных «Химок», казахстанского «Акжайыка». С 2014 года был помощником Александра Тарханова в «Урале».