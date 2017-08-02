Бой между Барнаттом и Аскхэмом возглавит турнир ACB 70, который пройдет в Шеффилде
Российская промтуерская компания ACB свой 70-й турнир по счету проведет в Шеффилде (Великобритания).
Бойцовское шоу состоится 23 сентября. В главном поединке вечера Люк Барнатт (13-4) сразится против Скотта Аскхэма (14-4).
Также на этом
турнире выступят два перспективных
полусредневеса - Сэм Боулт (8-1) и Эшли
Рис (5-0).
Полный файткард турнира станет известен позднее.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически