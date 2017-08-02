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Бой между Барнаттом и Аскхэмом возглавит турнир ACB 70, который пройдет в Шеффилде

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российская промтуерская компания ACB свой 70-й турнир по счету проведет в Шеффилде (Великобритания).

Бойцовское шоу состоится 23 сентября. В главном поединке вечера Люк Барнатт (13-4) сразится против Скотта Аскхэма (14-4).

Также на этом турнире выступят два перспективных полусредневеса - Сэм Боулт (8-1) и Эшли Рис (5-0).

Полный файткард турнира станет известен позднее.

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Сергей Ващенко
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