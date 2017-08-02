Кевин Даллмэн: Впереди у «Барыса» отличный год

Защитник «Барыса» Кевин Даллмэн поделился ожиданиями от предстоящего сезона КХЛ.



- Кевин, ты не так давно присоединился к команде. Каковы ожидания от сезона - с учетом изменений?

- Каждый год ожидаешь одного - победы. Да, произошли изменения, но все меняется каждый сезон. Думаю, мы подписали хороших игроков, также у нас есть неплохие молодые ребята, так что - приходим в форму и готовимся к Кубку Президента Республик Казахстан. Впереди отличный год.



- Сильные соперники выступят на Кубке Президента РК. Нелегко будет завоевать трофей?

- Да, в турнире участвует шесть команд, игры будут проходить каждый день практически - хорошая проверка для нас. Это любимый наш турнир, потому что он проходит здесь, в Астане, - всегда очень интересно и весело.



- Наше первое звено впервые за много лет трансформируется...

- Сен-Пьер и Линден - отличные игроки...



- Понравилась новая база предсезонной подготовки в Алматы?

- Вообще-то, я там не в первый раз. Девять лет назад я был там, в «Ак Булаке», на сборах с командой.