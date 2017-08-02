Хасан Салихамиджич: «Бавария» должна выиграть Лигу чемпионов

Новый спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич заявил, что чемпионы Германии обязаны победить в Лиге чемпионов.

«Лига чемпионов – это наша цель. Мы должны ее добиться. В последние четыре года «Реал» отлично выступает в турнире. Они выиграли ее три раза. Для нас это было бы большим достижением.

Нам бы не хотелось, чтобы бундеслига стала скучным турниром. Сильная «Боруссия» и сильный «Лейпциг» – это хорошо для «Баварии». Конечно, мы хотим стать чемпионами. Но для болельщиков и всех нас было бы здорово смотреть за упорными матчами с этими командами.

Я рад, когда «Лейпциг» и «Боруссия» хорошо играют. Посмотрим, как все сложится», – приводит Goal.com слова Салихамиджича.

Напомним, в последний раз «Бавария» побеждала в Лиге чемпионов в 2013 году. При этом команда выиграла пять предыдущих чемпионатов Германии.