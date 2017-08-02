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Марк Хант ответил Алексею Олейнику: Я бы тебя избил как следует, но хочу бой с Вердумом

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Известный новозеландский боец ММА Марк Хант заявил, что не получал предложений по поводу поединка с россиянином Алексеем Олейником.

Напомним, что на прошлой неделе Олейник заявил, что Хант отказался с ним сразиться.

«Я две недели ждал подтверждения этого боя, но мне сказали, что Марк не согласился на бой со мной...», - написал Алексей в социальных сетях.

Через некоторое время Хант ответил.

«Эй, Алексей. Никогда не слышал о поединке с тобой. В любом случае я бы тебя избил как следует. Я хочу провести бой против Фабрисио Вердума. Так ему и передайте», - заявил новозеландец.

Напомним, что 43-летний Хант за свою карьеру в ММА провел 26 поединков, в которых одержал 13 побед, потерпел 11 поражений, один бой свел вничью. Еще один поединок с его участием признан несостоявшимся (против Брока Леснара — прим.ред.).

40-летний Олейник в 66 боях одержал 55 побед, потерпел десять поражений и одну схватку завершил вничью.

Россиянин выступает в UFC с 2014 года. За это время в сильнейшей лиге мира он одержал четыре победы и проиграл Даниэлю Омельянчуку судейским решением.

Свой последний бой он провел 8 июля на турнире UFC 213 против американца Трэвиса Брауна, победив его сабмишеном во втором раунде.

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Сергей Ващенко
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