Дмитрий Хомуха: Игрокам ЦСКА нужно быть внимательными при стандартах

Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха поделился ожиданиями от ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором армейцы примут греческий АЕК.

Игра начнется сегодня в 20:00 мск.

Напомним, первую встречу в Афинах красно-синие выиграли со счетом 2:0.

- Можно сказать, что судьба противостояния решена?

- Никогда в профессиональном спорте нельзя говорить заранее, что задача решена, - цитирует Хомуху «Газета.Ru». - У ЦСКА за плечами большой международный опыт, и команда не понаслышке знает, что на каждую игру нужно выходить с максимальным настроем. Тем более на кону выход в следующий раунд.

- Старт сезона выходит непростым и насыщенным, рискнет Виктор Гончаренко применить ротацию состава?

- Думаю, масштабной ротации не будет, но отдельные футболисты могут выйти на поле.

- Футболисты АЕК в один голос утверждают, что готовы совершить подвиг и отыграться, чего армейцам стоит опасаться больше всего?

- Нужно играть ровным счетом так же, как в Греции: быть предельно внимательными при стандартных положениях и не пропустить атак соперников. В остальном, думаю, армейцы должны решить задачу по выходу в следующий раунд.