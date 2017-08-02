Александр Горшков: Мы знаем, что Ильиных и Шибнев начали кататься вместе, но официальной информации пока нет
Президент Федерации
фигурного катания на коньках России Александр Горшков прокомментировал
информацию о том, что олимпийская чемпионка Елена Ильиных, ранее выступавшая в
паре с Русланом Жиганшиным, начала тренироваться с новым партнером – Антоном Шибневым.
«Мы знаем о том, что они (Ильиных и Шибнев) начали вместе кататься, но никакой официальной информации от тренеров или спортсменов у нас пока нет.
У Руслана (Жиганшина) были проблемы со здоровьем, пока (информация) в том состоянии и оставалась. Официального (объявления о завершении карьеры) пока нет», – приводит «Р-Спорт» слова Горшкова.
Пара Ильиных/Шибнев тренируется у Елены Кустаровой. Ранее 22-летний Шибнев выступал в паре с Василисой Даванковой у тренера Николая Морозова.
Добавим, что в мае появилась информация о том, что Жиганшин завершил карьеру.