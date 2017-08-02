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Дмитрий Хомуха: Шансы ЦСКА с «Севильей», «Наполи» или «Ливерпулем» - 50 на 50

Источник:  Газета.RuКомментарии

Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха считает, что у армейцев хорошие шансы выйти в групповую стадию Лиги чемпионов.

Сегодня красно-синие в ответном матче третьего квалификационного раунда турнира примут греческий АЕК. Первую встречу российский клуб выграл со счетом 2:0.

- Если ЦСКА проходит АЕК, следующим соперником станет почти наверняка кто-то из трио «Севилья» -  «Наполи» - «Ливерпуль». Могут здесь быть предпочтения, удобные или неудобные соперники?
- Все эти клубы входят в топ-5 команд ведущих национальных чемпионатов Европы. Поэтому тут кто попадет, тот попадет. Все соперники будут очень сильными, - цитирует Хомуху «Газета. Ru».

- И все-таки, как оцените шансы армейцев в потенциальных противостояниях с этими командами?
- 50 на 50, потому что у ЦСКА есть большой международный опыт, победные традиции, и есть люди, которые добивались с командой успехов и на арене еврокубков, вкусив радость побед. И они способны бороться на равных с любым из перечисленных соперников.

Матч

ЦСКА - АЕК Афины

Место и дата

02 августа 20:00, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция

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