Месси пожелал Неймару удачи на новом этапе жизни
Форвард «Барселоны»
Лионель Месси опубликовал в инстаграме видео с бразильцем Неймаром.
«Для меня было огромным удовольствием разделить с тобой, друг, все эти годы. Я желаю удачи на новом этапе твоей жизни. Увидимся завтра», – написал Месси.
Напомним, в среду стало известно, что Неймар сообщил руководству «Барселоны» о своем желании покинуть клуб. В этой связи «Барселона» выступила с официальным заявлением, в котором сообщила о том, что Неймару разрешено не участвовать в тренировочном процессе.
Ранее стало известно, что «Пари Сен-Жермен» выкупить бразильца, заплатив каталонцам сумму отступных в размере 222 миллионов евро.
Ожидается, что Неймар будет представлен в качестве игрока «ПСЖ» в понедельник.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически