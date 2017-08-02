Месси пожелал Неймару удачи на новом этапе жизни

Форвард «Барселоны» Лионель Месси опубликовал в инстаграме видео с бразильцем Неймаром.

«Для меня было огромным удовольствием разделить с тобой, друг, все эти годы. Я желаю удачи на новом этапе твоей жизни. Увидимся завтра», – написал Месси.

Fue un placer enorme haber compartido todos estos años con vos, amigo @neymarjr. Te deseo mucha suerte en esta nueva etapa de tu vida. Nos vemos Tkm Публикация от Leo Messi (@leomessi) Авг 2 2017 в 6:05 PDT

Напомним, в среду стало известно, что Неймар сообщил руководству «Барселоны» о своем желании покинуть клуб. В этой связи «Барселона» выступила с официальным заявлением, в котором сообщила о том, что Неймару разрешено не участвовать в тренировочном процессе.

Ранее стало известно, что «Пари Сен-Жермен» выкупить бразильца, заплатив каталонцам сумму отступных в размере 222 миллионов евро.

Ожидается, что Неймар будет представлен в качестве игрока «ПСЖ» в понедельник.