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Месси пожелал Неймару удачи на новом этапе жизни

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Форвард «Барселоны» Лионель Месси опубликовал в инстаграме видео с бразильцем Неймаром.

«Для меня было огромным удовольствием разделить с тобой, друг, все эти годы. Я желаю удачи на новом этапе твоей жизни. Увидимся завтра», – написал Месси.

Напомним, в среду стало известно, что Неймар сообщил руководству «Барселоны» о своем желании покинуть клуб. В этой связи «Барселона» выступила с официальным заявлением, в котором сообщила о том, что Неймару разрешено не участвовать в тренировочном процессе.

Ранее стало известно, что «Пари Сен-Жермен» выкупить бразильца, заплатив каталонцам сумму отступных в размере 222 миллионов евро.

Ожидается, что Неймар будет представлен в качестве игрока «ПСЖ» в понедельник.

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