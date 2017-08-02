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Игорь Захаркин: Нужно набрать максимальное количество очков до перерыва на Олимпиаду

Источник:  КХЛКомментарии

Главный тренер «Югры» Игорь Захаркин рассказал о подготовке команды к новому сезону КХЛ.

- Половина межсезонья позади. Вы довольны тем, что успели сделать?
- Мы с ребятами проделали очень большую работу. Во-первых, доволен тем, как коллектив относится к тренировочному процессу. Через эту трудную работу формируется характер игроков, и это на данный момент, наверное, самое большое достижение – ощущение того, что команда выстраивается.

- Все игроки справились с физическими нагрузками?
- Не могу сказать, что все. Некоторые ребята оказались недостаточно подготовлены к такому уровню нагрузки. Но нет ни одного игрока, который бы не пытался выполнить задания в полной мере, здесь все проявили себя с лучшей стороны. Так что мы находили возможность адаптировать нагрузку в зависимости от индивидуальной подготовленности человека.

- В новом чемпионате предусмотрен большой перерыв на Олимпийские игры. Такая пауза накладывает отпечаток на летнюю подготовку?
- Да, безусловно. Нужно набирать максимальное количество очков в тех матчах, которые будут сыграны до перерыва. А во время паузы команду можно будет перезагрузить, переформатировать. Фактически это получится новый подготовительный период, особенно для тех клубов, которые борются за седьмые-восьмые места, и для тех, кто попадет в плей-офф.

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