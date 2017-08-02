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Главный тренер «Бней Иегуды»: Мне очень нравилась игра «Зенита» при Спаллетти

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Главный тренер «Бней Иегуды» Йозеф Абукакис поделился ожиданиями от ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против «Зенита».

- Станет ли для вас преимуществом, что «Зенит» в ближайшие дни сыграет важнейший матч против «Спартака»?
- Думаю, «Зенит» - замечательная команда, ее состав позволяет сыграть так же хорошо в предстоящем матче, как они сыграли с нами в первой встрече. 

- Что случилось с вашими игроками на пересадке в Стамбуле?
- Они не успели на самолет, мы исследуем, что произошло. Попытаемся не допускать этого. Они приехали и уже работают с нами. 

- Выйдут ли они в стартовом составе на игру с «Зенитом» и понесут ли какое-то наказание?
- Они сыграют против «Зенита», а когда мы вернемся в Израиль, мы разберемся с этим. 

- Какие у вас цели на ближайшую игру?
- «Зенит» сильнее нас, но мы хотим показать то, что мы можем. Для нас важно сыграть хорошо домашнем чемпионате.

- На сколько процентов оцениваете возможность прохода «Зенита»?
- «Зенит» победил нас в первом матче со счетом 2:0, поэтому скорее всего «Зенит» пройдет дальше. мы сомневаемся в том, что у нас получится пройти дальше. 

- Команды решили поменяться кругами. Не стало ли это ошибкой?
- Из уважения к «Зениту» мы поменялись кругами. Думаю, нет разницы, где лучше играть.

- Вы были в России последний раз в 2003-м году, когда играли против сборной России. Какие у вас воспоминания о нашем футболе?
- У меня много воспоминаний, связанных с российским футболом. Мне нравятся ваши клубы и ваш футбол, у вас очень много хороших игроков. Мне очень нравилась игра «Зенита» при Лучано Спаллетти, - передает слова Абукакиса корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, встреча пройдет 3 августа в Петербурге и начнется в 20:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию игры. В первом матче сине-бело-голубые победили со счетом 2:0, голы на счету Доменико Кришито и Александра Кокорина.

Матч

Зенит - Бней Иегуда

Место и дата

03 августа 20:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция

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