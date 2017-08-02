Защитник «Бней Иегуды» Азуз: Большое удовольствие играть с командами такого уровня как «Зенит»

Защитник «Бней Иегуды» Ицик Азуз поделился ожиданиями от ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против «Зенита».

- Кого бы выделили из «Зенита»?

- В «Зените» все игроки очень хорошие и опасные, не могу выделить кого-то конкретно. Большое удовольствие играть с командами такого уровня как «Зенит». Мы знаем, что уступили в первой встрече, но игра все равно будет интересной. Мы бы хотели показать хороший футбол, - передает слова Азуза корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, встреча пройдет 3 августа в Петербурге и начнется в 20:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию игры. В первом матче сине-бело-голубые победили со счетом 2:0, голы на счету Доменико Кришито и Александра Кокорина.