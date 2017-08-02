Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  БАТЭ- : -Славия Прага
Футбол  Янг Бойз- : -Динамо Киев
Футбол  Олимпиакос- : -Партизан
Футбол  ЦСКА- : -АЕК Афины
Футбол  Аякс- : -Ницца
Футбол  Русенборг- : -Селтик
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Защитник «Бней Иегуды» Азуз: Большое удовольствие играть с командами такого уровня как «Зенит»

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Защитник «Бней Иегуды» Ицик Азуз поделился ожиданиями от ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против «Зенита».

- Кого бы выделили из «Зенита»? 
- В «Зените» все игроки очень хорошие и опасные, не могу выделить кого-то конкретно. Большое удовольствие играть с командами такого уровня как «Зенит». Мы знаем, что уступили в первой встрече, но игра все равно будет интересной. Мы бы хотели показать хороший футбол, - передает слова Азуза корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, встреча пройдет 3 августа в Петербурге и начнется в 20:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию игры. В первом матче сине-бело-голубые победили со счетом 2:0, голы на счету Доменико Кришито и Александра Кокорина.

Матч

Осиек - ПСВ

Место и дата

03 августа 21:45, Градски врт, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Мовсисян вернется в Россию? Таблица трансферов РФПЛМовсисян вернется в Россию? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Ибрагим Цаллагов: В «Зените» понимал, что не получу столько игровой практики, сколько мне бы хотелосьПолузащитник «Динамо» Ибрагим Цаллагов прокомментировал аренду в московский клуб.«Они пошли в Duty Free». Что случилось с пропавшими соперниками «Зенита»«Они пошли в Duty Free». Что случилось с пропавшими соперниками «Зенита»Главный тренер «Бней Иегуды» Йосси Абуксис – о матче с «Зенитом», потерявшихся игроках и Лучано Спаллетти.«Зенит» – «Бней Иегуда». Израильская команда готовится к матчу в полном составеВсе футболисты «Бней Иегуды» принимают участие в открытой тренировке перед ответным матчем 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против «Зенита».Официально: Московское «Динамо» арендовало ЦаллаговаПолузащитник «Зенита» Ибрагим Цаллагов проведет сезон-2017/18 на правах аренды в «Динамо», сообщает официальный сайт московского клуба.
Футбол
«Челси» пожелал Пашаличу удачи в «Спартаке» (фото)
Баскетбол
Алексей Швед: У сборной России лучший состав за пять лет
Футбол
«Спартак» арендовал у «Челси» полузащитника Пашалича
Футбол
«Локомотив» интересуется Веллитоном и Мовсисяном
все новости
Бней Иегуда
Бней Иегудакалендарьстатистика
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Лига Европы
Лига Европытаблицакалендарьстатистикатексты/новости