Ибрагим Цаллагов: В «Зените» понимал, что не получу столько игровой практики, сколько мне бы хотелось

Полузащитник «Динамо» Ибрагим Цаллагов прокомментировал аренду в московский клуб.

- Очень рад, что появился вариант с «Динамо» - клубом, которому я нужен, который нужен мне. Надеюсь, результатами этого перехода все останутся довольны. В «Зените» же я понимал, что не получу столько игровой практики, сколько мне бы хотелось.

- В какой форме вы сейчас находитесь, готовы ли уже выходить на поле в матчах чемпионата?

- Я уже давно к этому готов, рвусь в бой. Прошел всю предсезонку, тренировок не пропускал, так что все зависит от главного тренера. Хотелось бы, конечно, приносить пользу как можно раньше. В субботу «Динамо» ожидает очень важный матч с «Амкаром». Надеюсь, что болельщиков на стадион придет много, а мы сделаем все, чтобы они не пожалели о своем выборе.

Напомним, 2 августа «Динамо» объявило об аренде Цаллагова до конца сезона-2017/18. Игрок будет выступать за бело-голубых под 15-м номером.

Напомним, в сезоне-2016/17 футболист провел 27 матчей (17 - за «Крылья», 10 - за «Зенит») и отдал две голевых передачи. Цаллагов перешел в петербургский клуб зимой 2017 года. Контракт 26-летнего игрока с сине-бело-голубыми истекает 30 июня 2020 года.