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Погос Галстян: С «Уралом» расстались дружно

Александр Августин
Александр Августин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Новый главный тренер московского «Арарата» Погос Галстян рассказал как прошло расставание с екатеринбургским клубом.

- Мне поступило предложение от «Арарата». И я не раздумывая согласился. Я благодарен этому клубу. Я отработал там два года, и президент клуба и персонал – прекрасные люди. Они относились всегда ко мне по-доброму, за что я им безмерно благодарен. Но мне необходим был новый вызов, вот он и пришел. А с «Уралом» расстались очень дружно.

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