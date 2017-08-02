Погос Галстян: С «Уралом» расстались дружно

Новый главный тренер московского «Арарата» Погос Галстян рассказал как прошло расставание с екатеринбургским клубом.

- Мне поступило предложение от «Арарата». И я не раздумывая согласился. Я благодарен этому клубу. Я отработал там два года, и президент клуба и персонал – прекрасные люди. Они относились всегда ко мне по-доброму, за что я им безмерно благодарен. Но мне необходим был новый вызов, вот он и пришел. А с «Уралом» расстались очень дружно.