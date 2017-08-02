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Андрей Будогосский: Пенальти в ворота «СКА-Хабаровска» в матче с ЦСКА назначен ошибочно

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский сообщил, что контрольно-квалификационная комиссия союза признала ошибочным решение арбитра Кирилла Левникова назначить пенальти в ворота «СКА-Хабаровска» в матче чемпионата России с ЦСКА.

Напомним, игра третьего тура РФПЛ, прошедшая в Москве 29 июля, завершилась со счетом 2:0 в пользу армейцев. На 37-й минуте Бибрас Натхо реализовал пенальти после того, как арбитр зафиксировал нарушение на Алане Дзагоеве в штрафной площади. Как сообщил «Р-Спорт» источник, близкий к ситуации, Левников получил за работу на матче «неуд». В среду состоялось заседание ККК.

«Решение Левникова назначить одиннадцатиметровый удар в матче ЦСКА - «СКА-Хабаровск» признано ошибочным», - сказал Будогосский.

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