Массимилиано Аллегри: «Ювентусу» надо прибавить в физических кондициях и обороне
Источник: Football ItaliaКомментарии
Главный тренер «Ювентуса»
Массимилиано Аллегри, комментируя итоги Международного кубка чемпионов,
рассказал, в чем его команде необходимо прибавить.
«В целом все прошло хорошо, – приводит Football Italia слова Аллегри. – Я очень доволен тем, как игроки справлялись с тренировками и играми.
В чем нам осталось прибавить? В физических кондициях. После этого нам нужно улучшить игру в обороне».
Напомним, чемпионы Италии играли в американской части Международного кубка чемпионов. «Ювентус» сначала проиграл «Барселоне» (1:2), после чего победил «ПСЖ» (3:2) и «Рому» (1:1, по пенальти 5:4).
«Ювентус» откроет сезон 13 августа матчем за Суперкубок Италии с «Лацио».
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