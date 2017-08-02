Массимилиано Аллегри: «Ювентусу» надо прибавить в физических кондициях и обороне

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри, комментируя итоги Международного кубка чемпионов, рассказал, в чем его команде необходимо прибавить.

«В целом все прошло хорошо, – приводит Football Italia слова Аллегри. – Я очень доволен тем, как игроки справлялись с тренировками и играми.

В чем нам осталось прибавить? В физических кондициях. После этого нам нужно улучшить игру в обороне».

Напомним, чемпионы Италии играли в американской части Международного кубка чемпионов. «Ювентус» сначала проиграл «Барселоне» (1:2), после чего победил «ПСЖ» (3:2) и «Рому» (1:1, по пенальти 5:4).

«Ювентус» откроет сезон 13 августа матчем за Суперкубок Италии с «Лацио».