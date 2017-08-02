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Валерий Кечинов: По игре «Зенит» – не главный фаворит

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Экс-полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов - о «Зените» и Александре Кокорине.

- Главным фаворитом сезона считается «Зенит». Согласны?
- По трансферам и результатам - да. По игре – нет. Смотрел все их матчи, ничего сверхъестественного не увидел. Игра пока не поставлена, в защите более-менее порядок, видна работа Манчини. Но с атакой проблемы. Пусть Кокорин ярко выглядит, но зато потерялся Дзюбы. Дриусси? С «Рубином» проявил себя, но, кстати, большую часть матча был незаметен. Сначала ему Кокорин дал пас на пустые ворота, потом в концовке – выскочил, на опережение сыграл. Не спорю – потенциал высокий. Но, как показала игра с «Тосно», он еще не вписался в игру команды. Если вспомнить игру в Хабаровске, то там «Зениту» несколько повезло – у СКА было два-три момента, вполне могли забить. Поэтому фаворита два – «Зенит» и «Спартак».

- Кокорин своей игрой удивил?
- Нет. Просто стал бороться – это бросается в глаза. Очень много помогает обороне, стелится в подкатах, добегает от чужой штрафной до своей – даже в матче с «Тосно». Плюс стал забивать – для нападающего это очень важно. А то, что он умеет играть, я прекрасно знал.

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