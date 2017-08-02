Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  БАТЭ- : -Славия Прага
Футбол  Янг Бойз- : -Динамо Киев
Футбол  Олимпиакос- : -Партизан
Футбол  ЦСКА- : -АЕК Афины
Футбол  Аякс- : -Ницца
Футбол  Русенборг- : -Селтик
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Валерий Кечинов: Нойштедтер и Канунников? Те, кто уже есть, сильнее

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Экс-полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов - о возможных трансферах Канунникова и Нойштедтера в «Спартак».

- Суд снял запрет с возможного трансфера Каннуникова из «Рубина», которого все лето отправляли в «Спартак». Сообщают, что теперь его можно выкупить за миллион евро. Это будет усилением под Лигу чемпионов?
- Нет. Он не сильнее тех, кто делает погоду в «Спартаке». Если брать для количества, то можно рассмотреть этот вариант – вдруг что-то случится с кем-то из основных футболистов. И то – в чемпионате России он более-менее пригодится, но в Лиге чемпионов – тяжеловато, - говорит Кечинов.

- А Нойштедтер из «Фенербахче», которого тоже регулярно сватают в «Спартак», пригодится?
- То же самое, что и по Канунникову, могу сказать: он не сильнее тех, кто есть в команде. На мой взгляд, Боккетти сильнее, Джикия – тоже, да и Таски еще никуда не ушел. Думаю, и Кутепов сильнее.

- А если брать Нойштедтера в опорную зону?
- Он вроде бы играл на этой позиции на Евро. Показал себя сугубо разрушителем, игроком, который не помогает атаке. Не как тот же Глушаков, который и обороняться может, и создавать моменты, и забивать. Нойштедтер – ярко выраженный защитный игрок. Не могу назвать его полузащитником.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Мовсисян вернется в Россию? Таблица трансферов РФПЛМовсисян вернется в Россию? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Ибрагим Цаллагов: В «Зените» понимал, что не получу столько игровой практики, сколько мне бы хотелосьПолузащитник «Динамо» Ибрагим Цаллагов прокомментировал аренду в московский клуб.Официально: Московское «Динамо» арендовало ЦаллаговаПолузащитник «Зенита» Ибрагим Цаллагов проведет сезон-2017/18 на правах аренды в «Динамо», сообщает официальный сайт московского клуба.«Челси» пожелал Пашаличу удачи в «Спартаке» (фото)«Челси» подтвердил трансфер полузащитника Марио Пашалича в «Спартак», о котором российский клуб сообщил сегодня официально.Почему Черчесову стоит присмотреться к вратарю «Краснодара» СиницынуПочему Черчесову стоит присмотреться к вратарю «Краснодара» СиницынуВопрос на засыпку: недосчитался ли хоть раз «Краснодар» очков после того как из-за травмы выбыл основной голкипер команды Станислав Крицюк?
Футбол
«Челси» пожелал Пашаличу удачи в «Спартаке» (фото)
Баскетбол
Алексей Швед: У сборной России лучший состав за пять лет
Футбол
«Спартак» арендовал у «Челси» полузащитника Пашалича
Футбол
«Локомотив» интересуется Веллитоном и Мовсисяном
все новости
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Роман Нойштедтер
Роман Нойштедтервсе новости
Максим Канунников
Максим Канунниковвсе новости
Валерий Кечинов
Валерий Кечиноввсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости