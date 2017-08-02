Валерий Кечинов: Нойштедтер и Канунников? Те, кто уже есть, сильнее

Экс-полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов - о возможных трансферах Канунникова и Нойштедтера в «Спартак».

- Суд снял запрет с возможного трансфера Каннуникова из «Рубина», которого все лето отправляли в «Спартак». Сообщают, что теперь его можно выкупить за миллион евро. Это будет усилением под Лигу чемпионов?

- Нет. Он не сильнее тех, кто делает погоду в «Спартаке». Если брать для количества, то можно рассмотреть этот вариант – вдруг что-то случится с кем-то из основных футболистов. И то – в чемпионате России он более-менее пригодится, но в Лиге чемпионов – тяжеловато, - говорит Кечинов.

- А Нойштедтер из «Фенербахче», которого тоже регулярно сватают в «Спартак», пригодится?

- То же самое, что и по Канунникову, могу сказать: он не сильнее тех, кто есть в команде. На мой взгляд, Боккетти сильнее, Джикия – тоже, да и Таски еще никуда не ушел. Думаю, и Кутепов сильнее.

- А если брать Нойштедтера в опорную зону?

- Он вроде бы играл на этой позиции на Евро. Показал себя сугубо разрушителем, игроком, который не помогает атаке. Не как тот же Глушаков, который и обороняться может, и создавать моменты, и забивать. Нойштедтер – ярко выраженный защитный игрок. Не могу назвать его полузащитником.