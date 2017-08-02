Агент: Плетикоса посоветовал Пашаличу перейти в «Спартак»

Агент полузащитника «Челси» Марио Пашалича Марко Налетич прокомментировал переход 22-летнего хорвата на правах аренды в «Спартак».

«Спартак» – это выбор самого Пашалича, несмотря на то, что у него были предложения из Испании, Италии и других стран. К примеру, им интересовались «Лацио», «Штутгарт», «Бетис», «Малага». Он выбрал «Спартак» в первую очередь для того, чтобы играть в Лиге чемпионов.

«Спартак» – это топ-клуб. Он считает, что если он сделает себе имя в «Спартаке», то вполне возможно может остаться в команде. Он не рассматривает московский клуб как трамплин, потому что не считает, что он сильно уступает ведущим клубам Европы.

Очень большую роль в этом переходе сыграл Стипе Плетикоса, который выступал за «Спартак» и посоветовал Пашаличу перебраться в Москву», – приводит радиостанция «Спорт FM» слова Налетича.

Напомним, в среду Пашалич прибыл в Рим, где пройдет медосмотр для «Спартака».