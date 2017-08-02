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Фрэнк Мир ведет переговоры с Bellator, чтобы встретиться с Емельяненко

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Американский боец смешанного стиля Фрэнк Мир ведет переговоры о подписании контракта с компанией Bellator и ACB, чтобы получить возможность встретится с россиянином Федором Емельяненко, сообщает The MMA Hour.

Ранее Мир, являющий бывшим чемпионом UFC в тяжелой весовой категории, получил освобождение от контракта с этой организацией, согласившись не проводить боев до завершения срока отстранения USADA (7 апреля 2018 года).

В прошлом месяце Мир объяснил, почему не планирует встречаться со своим соотечественником Мэттом Митрионом, а добивается поединка с Емельяненко, который проиграл Митриону нокаутом в июне.

«Мэтт - крутой парень. Но мне кажется, что мой поединок с Федором собрал бы больше продаж. Конечно, победа над Митрионом подняла бы мой статус, но я уже на другом этапе карьеры. Мне хочется драться с именитыми бойцами. Это касается Федора Емельяненко», - сказал 38-летний боец.

За всю карьеру Фрэнк провел на профессиональном уровне 29 боев (18 побед, 11 поражений).


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