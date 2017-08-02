Элвер Рахимич: Если ЦСКА собранно подойдет к матчу с АЕКом, то пройдет дальше без проблем

Бывший полузащитник ЦСКА Элвер Рахимич высказался об ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с АЕКом.

«В любой игре могут возникнуть проблемы, если не настроиться на матч на 100%, – приводят «Известия» слова Рахимича. – Армейцы показали хорошую игру в Афинах и добились отличного результата. Перед ответной встречей есть надежное преимущество, но любой соперник опасен и требует к себе максимально собранного отношения. Если ЦСКА проявит именно такой настрой, то пройдет в раунд плей-офф Лиги чемпионов без проблем.

Думаю, футболисты ЦСКА готовы к плотному изнурительному графику. Армейцы играют в таком режиме каждый год, так как регулярно участвуют в европейских турнирах. Международный опыт у них огромный, поэтому проблем с игрой на два фронта быть не должно. И первый матч с тем же АЕКом показал, что ЦСКА сейчас хорошо готов и физически, и психологически».

Напомним, первый матч на стадионе «Спирос Луис» в Афинах завершился победой ЦСКА (2:0).

Матч ЦСКА – АЕК пройдет 2 августа на «Арене ЦСКА». Начало – 20:00 (мск).

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча