Аксель Витсель: Сильно огорчился, когда «Спартак» стал чемпионом, но это было очевидно
Источник: 8news.ruКомментарии
Бывший полузащитник «Зенита»
Аксель Витсель, сейчас выступающий в Китае за «Тяньцзинь Цюаньцзянь»,
рассказал, как отреагировал на чемпионство «Спартака».
– Сильно огорчился. Но на самом деле
я понимал, что «Спартак», скорее всего, выиграет титул, – приводит слова
Витселя 8news.ru. – Уже через несколько
недель после моего ухода это стало очевидно.
– «Зенит» вернет себе
титул в новом сезоне?
– Пора выигрывать. И не только чемпионат России, а вообще титулы. Прошлый сезон не назовешь удачным, конечно. Но этот команда начала хорошо – матчи я не видел, зато знаю результаты. И сейчас у «Зенита» есть все, чтобы снова взять золото.
Напомним, Витсель перешел в «Тяньцзинь Цюаньцзянь» из «Зенита» в минувшее зимнее трансферное окно.
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