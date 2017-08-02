Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  БАТЭ- : -Славия Прага
Футбол  Янг Бойз- : -Динамо Киев
Футбол  Олимпиакос- : -Партизан
Футбол  ЦСКА- : -АЕК Афины
Футбол  Аякс- : -Ницца
Футбол  Русенборг- : -Селтик
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Аксель Витсель: Сильно огорчился, когда «Спартак» стал чемпионом, но это было очевидно

Источник:  8news.ruКомментарии

Бывший полузащитник «Зенита» Аксель Витсель, сейчас выступающий в Китае за «Тяньцзинь Цюаньцзянь», рассказал, как отреагировал на чемпионство «Спартака».

– Сильно огорчился. Но на самом деле я понимал, что «Спартак», скорее всего, выиграет титул, – приводит слова Витселя 8news.ru. – Уже через несколько недель после моего ухода это стало очевидно.

– «Зенит» вернет себе титул в новом сезоне?
– Пора выигрывать. И не только чемпионат России, а вообще титулы. Прошлый сезон не назовешь удачным, конечно. Но этот команда начала хорошо – матчи я не видел, зато знаю результаты. И сейчас у «Зенита» есть все, чтобы снова взять золото.

Напомним, Витсель перешел в «Тяньцзинь Цюаньцзянь» из «Зенита» в минувшее зимнее трансферное окно.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Мовсисян вернется в Россию? Таблица трансферов РФПЛМовсисян вернется в Россию? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Ибрагим Цаллагов: В «Зените» понимал, что не получу столько игровой практики, сколько мне бы хотелосьПолузащитник «Динамо» Ибрагим Цаллагов прокомментировал аренду в московский клуб.«Зенит» – «Бней Иегуда». Израильская команда готовится к матчу в полном составеВсе футболисты «Бней Иегуды» принимают участие в открытой тренировке перед ответным матчем 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против «Зенита».Официально: Московское «Динамо» арендовало ЦаллаговаПолузащитник «Зенита» Ибрагим Цаллагов проведет сезон-2017/18 на правах аренды в «Динамо», сообщает официальный сайт московского клуба.Защитник «Бней Иегуды» Азуз: Большое удовольствие играть с командами такого уровня как «Зенит»Защитник «Бней Иегуды» Ицик Азуз поделился ожиданиями от ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против «Зенита».
Футбол
«Челси» пожелал Пашаличу удачи в «Спартаке» (фото)
Баскетбол
Алексей Швед: У сборной России лучший состав за пять лет
Футбол
«Спартак» арендовал у «Челси» полузащитника Пашалича
Футбол
«Локомотив» интересуется Веллитоном и Мовсисяном
все новости
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Аксель Витсель
Аксель Витсельвсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости