Аксель Витсель: Сильно огорчился, когда «Спартак» стал чемпионом, но это было очевидно

Бывший полузащитник «Зенита» Аксель Витсель, сейчас выступающий в Китае за «Тяньцзинь Цюаньцзянь», рассказал, как отреагировал на чемпионство «Спартака».

– Сильно огорчился. Но на самом деле я понимал, что «Спартак», скорее всего, выиграет титул, – приводит слова Витселя 8news.ru. – Уже через несколько недель после моего ухода это стало очевидно.

– «Зенит» вернет себе титул в новом сезоне?

– Пора выигрывать. И не только чемпионат России, а вообще титулы. Прошлый сезон не назовешь удачным, конечно. Но этот команда начала хорошо – матчи я не видел, зато знаю результаты. И сейчас у «Зенита» есть все, чтобы снова взять золото.

Напомним, Витсель перешел в «Тяньцзинь Цюаньцзянь» из «Зенита» в минувшее зимнее трансферное окно.