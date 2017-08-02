«Автомобилист» обыграл новокузнецкий «Металлург» на Кубке губернатора Нижегородской области

Алексей Михнов: У грабителей были почти сутки были, чтобы все успеть

Нападающий «Автомобилиста» Алексей Михнов рассказал об инциденте с пропажей экипировки игроков екатеринбургской команды перед матчем с «Ак Барсом» на арене в Нижнем Новгороде.