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«Автомобилист» обыграл новокузнецкий «Металлург» на Кубке губернатора Нижегородской области

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Автомобилист» одержал победу над новокузнецким «Металлургом» (3:1) на Кубке губернатора Нижегородской области.

У победителей отличились Александр Торченюк, Артем Гареев и Евгений Чесалин, у проигравших - Юрий Майдан.

Команда из Екатеринбурга с четырьмя очками занимает промежуточное первое место, «Кузня» потерпела второе поражение и расположилась на последней, шестой строчке.

3 августа «Автомобилист» сыграет с московским «Спартаком», а «Металлург» днем позже - с нижегородским «Торпедо».

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