«Автомобилист» обыграл новокузнецкий «Металлург» на Кубке губернатора Нижегородской области
Источник: «Советский спорт»Комментарии
«Автомобилист» одержал победу над новокузнецким «Металлургом» (3:1) на Кубке губернатора Нижегородской области.
У победителей отличились Александр Торченюк, Артем Гареев и Евгений Чесалин, у проигравших - Юрий Майдан.
Команда из Екатеринбурга с четырьмя очками занимает промежуточное первое место, «Кузня» потерпела второе поражение и расположилась на последней, шестой строчке.
3 августа «Автомобилист» сыграет с московским «Спартаком», а «Металлург» днем позже - с нижегородским «Торпедо».
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