«Локомотив» интересуется Веллитоном и Мовсисяном

«Локомотив» хочет укрепить атакующую линию, в шорт-листе клуба значатся шесть форвардов, сообщает Федеральное агентство новостей.

По данным издания, речь идет о нападающих бельгийского «Стандарта» Орланду Са и Исхаке Бельфодиле, а также Веллитоне из турецкого «Кайсериспора», Теэму Пукки из датского «Бронбю», Юрии Мовсисяне из американского «Реал Солт-Лейка» и Владимире Ильине из «Урала».

Отмечается, что наиболее близко к подписанию в данный момент находится Са.

Напомним, Веллитон и Мовсисян ранее выступали за «Спартак».

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