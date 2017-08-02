Gambit Esports выкупила контракт Абая «HObbit» Хасенова
Организация Gambit Esports объявила о выкупе контракта Абая «HObbit» Хасенова у киберспортивного клуба TENGRi.
Сумма трансфера составила 100 000 долларов, что является рекордом для региона СНГ.
«От лица организации Gambit Esports мы хотим выразить благодарность киберспортивному клубу TENGRi за оперативное решение данного вопроса», — говорится в анонсе Gambit Esports.
Напомним, что HObbit выступал за Gambit Esports по договору аренды с октября 2016 года.
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