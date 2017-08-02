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«Спартак» арендовал у «Челси» полузащитника Пашалича

Источник:  ФК «Спартак»Комментарии

«Спартак» и «Челси» согласовали условия аренды хорватского полузащитника Марио Пашалича, сообщается на официальном сайте красно-белых.

Сегодня в Риме с 22-летним хавбеком был подписан личный контракт. Арендное соглашение футболиста со «Спартаком» будет действовать до 30 июня 2018 года.

На родине Пашалич играл за «Хайдук», в составе которого становился обладателем кубка страны (2012/2013). В 2014 году права на футболиста перешли к «Челси». С тех пор игрок на правах аренды выступал за испанский «Эльче» и французский «Монако». В прошлом сезоне Пашалич был арендован «Миланом». Полузащитник провел за итальянскую команду 27 матчей и забил 5 голов. В составе клуба он выиграл Суперкубок Италии (2016).

Пашалич выступал за юношескую и молодежную сборные Хорватии. Он кандидат в национальную команду своей страны.

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