Трассу в Парамоново переделают после 9 лет эксплуатации

Эксперты Главгосэкспертизы России выдали положительное заключение по проекту реконструкции Международного санно-бобслейного комплекса «Парамоново». Работы станут первым этапом реконструкции Федерального многофункционального спортивно-тренировочного центра в поселке Парамоново Дмитровского района Московской области.

Изучив представленные на повторную экспертизу материалы, специалисты Главгосэкспертизы России пришли к выводу, что результаты инженерных изысканий и проектная документация соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям, а проектная документация — результатам инженерных изысканий, выполненных для ее подготовки.

Международный санно-бобслейный комплекс «Парамоново» расположен на склонах самого высокого места в Подмосковье – Клинско-Дмитровской гряды. Трасса в Парамонове — единственная отечественная трасса с искусственным ледяным покрытием для саней и бобслея, она спроектирована и создана на основе российских технологий.

Напомним, что официальное открытие комплекса состоялось 10 марта 2008 года. По официальным данным общая стоимость строительства составила 45 миллионов долларов США. На трассе дважды проводились этапы Кубка мира по санному спорту, а в 2012 году прошел чемпионат Европы по санному спорту. Несмотря на то, что комплекс считается санно-бобслейным, здесь никогда не проводились официальные соревнования по бобслею и скелетону: профессиональные спортсмены и тренеры критиковали трассу за ошибки в проектировании, из-за которых спуск по трассе слишком опасен. Все последние годы руководство комплекса регулярно сообщало о том, что идет работа над устранением недостатков трассы.

Как следует из предоставленной в Главгосэкспертизы информации, теперь речь идет уже не об «устранении недостатков», а о создании новой трассы. Сообщается, что за годы работы санно-бобслейного комплекса его конструкции износились и были повреждены, металлические детали заржавели, разошлись сварочные швы, разгермертизировались замкнутые профили. Проект, рассмотренный Главгосэкспертизой России, предусматривает, в том числе, демонтаж поврежденного и установку нового желоба санно-бобслейной трассы, а также ремонт зданий главного, женского, юниорского стартов и домика для финиша. Кроме того, запланировано строительство зданий двух юношеских стартов, старта для бобслея и скелетона, парка бобов, открытой трибуны для зрителей с площадкой для награждения победителей, здания для размещения прессы и гостей и нескольких вспомогательных сооружений.

Финансирование проекта будет осуществляться из федерального бюджета.