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Главный тренер «Ривер Плейт»: Переход Дриусси? РФПЛ – не сильнейшая лига в мире, но это и не Китай

Источник:  ClarinКомментарии

Главный тренер «Ривер Плейт» Марсело Гальярдо прокомментировал переход нападающего Себастьяна Дриусси в «Зенит».

– Да, продажа Дриусси еще один удар для нас, но это было неизбежно. Когда игрок выходит на определенный уровень, всегда есть вероятность, что им заинтересуются.

– Но ведь он уехал в Россию, которая не входит в число ведущих европейских первенств?
– Да, но нельзя забывать, что за него заплатили 22 миллиона евро. К тому же Россия – это не Китай. Да, российский чемпионат не ведущий в мире, но Дриусси сыграет в Лиге Европы и выйдет на европейский рынок. Если Себастьян проведет хороший сезон в «Зените», он быстро сможет перейти в большой европейский клуб, –приводит слова Гальярдо Clarin.

Напомним, 8 июля 21-летний форвард подписал с «Зенитом» четырехлетний контракт. За петербургский клуб нападающий провел четыре матча, в которых отличился двумя забитыми мячами. 

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