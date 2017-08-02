Главный тренер «Ривер Плейт»: Переход Дриусси? РФПЛ – не сильнейшая лига в мире, но это и не Китай

Главный тренер «Ривер Плейт» Марсело Гальярдо прокомментировал переход нападающего Себастьяна Дриусси в «Зенит».

– Да, продажа Дриусси еще один удар для нас, но это было неизбежно. Когда игрок выходит на определенный уровень, всегда есть вероятность, что им заинтересуются.

– Но ведь он уехал в Россию, которая не входит в число ведущих европейских первенств?

– Да, но нельзя забывать, что за него заплатили 22 миллиона евро. К тому же Россия – это не Китай. Да, российский чемпионат не ведущий в мире, но Дриусси сыграет в Лиге Европы и выйдет на европейский рынок. Если Себастьян проведет хороший сезон в «Зените», он быстро сможет перейти в большой европейский клуб, –приводит слова Гальярдо Clarin.

Напомним, 8 июля 21-летний форвард подписал с «Зенитом» четырехлетний контракт. За петербургский клуб нападающий провел четыре матча, в которых отличился двумя забитыми мячами.