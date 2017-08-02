Алексей Швед: У сборной России лучший состав за пять лет

Защитник «Химок» и сборной России Алексей Швед поделился мнением о шансах нашей команды на предстоящем Евробаскете-2017.

- Обойдемся без конкретных прогнозов, - приводит слова Шведа корреспондент «Советского спорта». - Думать надо о каждом следующем матче, не загадывая на весь турнир в целом. Для начала постараемся хорошо выступить на групповом этапе, потом поставим перед собой следующую цель. Но объективно у нас сегодня – лучший состав за последние пять лет. С тех пор, как взяли бронзу Олимпиады в Лондоне. Конечно, очень жаль, что выбыл Сергей Карасев - это обидная потеря, но от травм никто не застрахован. Серега – сильный игрок. С отличным броском, с опытом. Он бы здорово помог. Но придется справляться без него.



