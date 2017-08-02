«Челси» пожелал Пашаличу удачи в «Спартаке» (фото)
Источник: ФК «Челси»Комментарии
«Челси» подтвердил трансфер полузащитника Марио Пашалича в «Спартак», о котором российский клуб сообщил сегодня официально.
«Поздравляем Марио и желаем ему удачи в «Спартаке», - такая запись в размещена в твиттере лондонской команды.
Напомним, в минувшем сезоне 22-летний хорват выступал на правах аренды за «Милан». В 24 матчах серии А он забил пять мячей и отдал одну результативную передачу.
Congratulations and good luck at Spartak Moscow, Mario! 👍https://t.co/eZ2D81Shr1— Chelsea FC (@ChelseaFC) 2 августа 2017 г.
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