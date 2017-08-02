«Челси» пожелал Пашаличу удачи в «Спартаке» (фото)

«Челси» подтвердил трансфер полузащитника Марио Пашалича в «Спартак», о котором российский клуб сообщил сегодня официально.

«Поздравляем Марио и желаем ему удачи в «Спартаке», - такая запись в размещена в твиттере лондонской команды.

Напомним, в минувшем сезоне 22-летний хорват выступал на правах аренды за «Милан». В 24 матчах серии А он забил пять мячей и отдал одну результативную передачу.