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Алексей Швед: Три недели тренировался с отцом в Белгороде

Николай Мысин
Николай Мысин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Защитник «Химок» и сборной России Алексей Швед рассказал, как провел время между окончанием сезона в Лиге ВТБ и началом сбора национальной команды России.

Напомним, в настоящий момент Швед в составе сборной готовится к Евробаскету-2017, который стартует 31 августа.

- Отпуск получился короткий – я провел время в Германии, побывал в клинике, где в прошлом году оперировал ногу, и прошел плановый осмотр. Потом отправился в Испанию. А последние три недели уже тренировался с папой в Белгороде, так что на площадке уже чувствую себя нормально. Ничего не болит, физическая форма хорошая, готов работать, - приводит слова Шведа корреспондент «Советского спорта».

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