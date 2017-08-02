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«Кевийи-Руан» объявил, что Неймар перейдет в их клуб

Сергей Данилевич
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Количество шуток о переходе Неймара во Франции не уменьшается, а только растет.

«Кевийи-Руан», выступающий во втором по силе дивизионе Франции, решил воспользоваться популярностью темы об уходе нападающего Неймара из «Барселоны». На своей странице в фейсбуке французский клуб объявил, что все фанаты игрока зря ждут его перехода в «ПСЖ», так как он присоединится к «Кевийи-Руану».

«Вы ждали его в столице, но Неймар, наконец, решил присоединиться к «Кевийи-Руану». Чтобы увидеть игрока сборной Бразилии, приходите на матч 2-го тура лиги 2 против «Сошо», - говорится в сообщении.


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