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Официально: Московское «Динамо» арендовало Цаллагова

Источник:  ФК «Динамо» (Москва)Комментарии

Полузащитник «Зенита» Ибрагим Цаллагов проведет сезон-2017/18 на правах аренды в «Динамо», сообщает официальный сайт московского клуба. 

- Игрок будет выступать под 15-м номером. В данный момент на клуб наложен запрет на регистрацию новых футболистов, однако это технический вопрос, в скором времени он будет закрыт, - говорится в сообщении. 

Напомним, в сезоне-2016/17 футболист провел 27 матчей (17 - за «Крылья», 10 - за «Зенит») и отдал две голевых передачи. Цаллагов перешел в петербургский клуб зимой 2017 года. Контракт 26-летнего игрока с сине-бело-голубыми истекает 30 июня 2020 года.

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