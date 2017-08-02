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Зинченко продолжит карьеру в «Наполи»

Источник:  ESPNКомментарии

Принадлежащий «Манчестер Сити» полузащитник Александр Зинченко перейдет на правах аренды в «Наполи», сообщает ESPN.

Соглашение с итальянским клубом будет включать право последующего выкупа контракта 20-летнего украинца.

Минувший сезон Зинченко провел на правах аренды в голландском ПСВ. В составе этой команды он провел 24 матча и сделал 13 голевых передач.

Из «Уфы» в «Манчестер Сити» Зинченко перешел летом прошлого года.

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