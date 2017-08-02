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Витиньо и Чалов – в старте ЦСКА на матч с АЕК

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Стали известны стартовые составы ЦСКА и АЕКа на ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий, Васин, В. Березуцкий, Щенников, Фернандес, Вернблум, Дзагоев, Головин, Витиньо, Чалов.

АЕК: Анестис, Чигринский, Чосич, Враньеш, Бакасис, Лопеш, Симоеш, Юханссон, Манталос, Ливайя, Клонаридис.

Игра в Москве начнется в 20:00 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.

Напомним, в первом матче ЦСКА победил со счетом 2:0.

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