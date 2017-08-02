Витиньо и Чалов – в старте ЦСКА на матч с АЕК
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Стали известны стартовые составы ЦСКА и АЕКа на ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.
ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий, Васин, В. Березуцкий, Щенников, Фернандес, Вернблум, Дзагоев, Головин, Витиньо, Чалов.
АЕК: Анестис, Чигринский, Чосич, Враньеш, Бакасис, Лопеш, Симоеш, Юханссон, Манталос, Ливайя, Клонаридис.
Игра в Москве начнется в 20:00 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.
Напомним, в первом матче ЦСКА победил со счетом 2:0.
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