«Зенит» – «Бней Иегуда». Израильская команда готовится к матчу в полном составе

Все футболисты «Бней Иегуды» принимают участие в открытой тренировке перед ответным матчем 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против «Зенита».

Как отмечает корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге», на занятии в том числе присутствуют игроки Аяд Абаши и Бен Тургеман, опоздавшие не пересадку в Стамбуле.

Напомним, встреча пройдет 3 августа в Петербурге и начнется в 20:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию игры. В первом матче сине-бело-голубые победили со счетом 2:0, голы на счету Доменико Кришито и Александра Кокорина.

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