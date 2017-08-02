Луческу возглавил сборную Турции
Источник: Турецкая Футбольная ФедерацияКомментарии
Мирча Луческу назначен главным тренером сборной Турции, сообщается на официальном сайте турецкой Федерации футбола.
Контракт с 72-летним румынским специалистом рассчитан на два года с возможностью продления еще на сезон.
Напомним, в прошлом месяце пост главного тренера сборной Турции покинул Фатих Терим.
Луческу в мае покинул «Зенит», под его руководством команда заняла третье место в чемпионате России.
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