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Луческу возглавил сборную Турции

Источник:  Турецкая Футбольная ФедерацияКомментарии

Мирча Луческу назначен главным тренером сборной Турции, сообщается на официальном сайте турецкой Федерации футбола.

Контракт с 72-летним румынским специалистом рассчитан на два года с возможностью продления еще на сезон.

Напомним, в прошлом месяце пост главного тренера сборной Турции покинул Фатих Терим.

Луческу в мае покинул «Зенит»,  под его руководством команда заняла третье место в чемпионате России.

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