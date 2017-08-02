Луческу возглавил сборную Турции

Мирча Луческу назначен главным тренером сборной Турции, сообщается на официальном сайте турецкой Федерации футбола.

Контракт с 72-летним румынским специалистом рассчитан на два года с возможностью продления еще на сезон.

Напомним, в прошлом месяце пост главного тренера сборной Турции покинул Фатих Терим.

Луческу в мае покинул «Зенит», под его руководством команда заняла третье место в чемпионате России.