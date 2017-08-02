Виталий Петров: Хочется, чтобы команды и гонщики смелее делились своими эмоциями
Бывший пилот Формулы-1 Виталий Петров считает, что гонщика
нужно более смело делиться своим мнением.
«Формула-1 – закрытый спорт, и порой хочется, чтобы команды и
пилоты более смело делились с болельщиками своими эмоциями. Чтобы те же
руководители команд проявляли большую открытость, позволяли бы гонщикам быть
самими собой, а также сами давали более развернутые комментарии о том, что
происходит внутри коллективов – тогда бы, я думаю, у болельщиков было больше
информации о том, что действительно скрывается за результатами.
В той же «Торо Россо», я думаю, Даниилу Квяту есть что сказать о причинах не самых высоких результатов, но он просто не хочет выносить это на публику. Было бы здорово, если бы и представители команд сами так же регулярно рассказывали болельщикам, что происходит на самом деле, не боясь признавать свои ошибки», - цитирует Петрова Motorsport.com.