Виталий Петров: Хочется, чтобы команды и гонщики смелее делились своими эмоциями

Бывший пилот Формулы-1 Виталий Петров считает, что гонщика нужно более смело делиться своим мнением.

«Формула-1 – закрытый спорт, и порой хочется, чтобы команды и пилоты более смело делились с болельщиками своими эмоциями. Чтобы те же руководители команд проявляли большую открытость, позволяли бы гонщикам быть самими собой, а также сами давали более развернутые комментарии о том, что происходит внутри коллективов – тогда бы, я думаю, у болельщиков было больше информации о том, что действительно скрывается за результатами.

В той же «Торо Россо», я думаю, Даниилу Квяту есть что сказать о причинах не самых высоких результатов, но он просто не хочет выносить это на публику. Было бы здорово, если бы и представители команд сами так же регулярно рассказывали болельщикам, что происходит на самом деле, не боясь признавать свои ошибки», - цитирует Петрова Motorsport.com.