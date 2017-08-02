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«Тосно» – «Зенит». КДК РФС оштрафовал хозяев на 60 тысяч рублей, гостей – на 70

Источник:  РФСКомментарии

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС принял решение суммарно оштрафовать «Тосно» и «Зенит» на 130 тысяч рублей по итогам матча третьего тура чемпионата России. 

- Обе команды оштрафованы за использование зрителями на стадионе пиротехнических изделий: «Тосно» - на 60 тысяч рублей, «Зенит» - на 70 тысяч, - говорится на сайте организации. 

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Напомним, «Зенит» в матче третьего тура чемпионата России обыграл «Тосно» со счетом 1:0. Единственный гол на 10-й минуте забил Александр Кокорин, для которого этот мяч стал 50-м в РФПЛ.

После этой встречи петербуржцы с тремя победами в трех играх делят первое место с «Локомотивом» и «Ахматом». «Тосно», как СКА и «Амкар», не набрал ни одного очка.

Следующий матч «Зенит» проведет 6 августа в Петербурге против «Спартака». «Тосно» в этот же день в Туле сыграет с «Арсеналом».  

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