«Бастия» лишена профессионального статуса и будет играть в третьем дивизионе

После вылета из Лиги 1 «Бастия» лишилась профессионального статуса. Об этом сообщают французские СМИ.

Как информирует L’Equipe, корсиканский клуб был исключен из Кубка французской лиги, так как в нем играют только клубы с профессиональным статусом. В связи с этим был отменен их матч против «Нанси», и соперники автоматически проследуют во второй раунд.

Отметим, что «Бастия» была понижена в классе из-за финансовых проблем. Корсиканцы вылетели из Лиги 1, но в связи с вердиктом футбольных властей будут вынуждены играть в третьем дивизионе.