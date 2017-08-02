«Бастия» лишена профессионального статуса и будет играть в третьем дивизионе
Источник: L'EquipeКомментарии
После вылета из Лиги 1 «Бастия» лишилась профессионального
статуса. Об этом сообщают французские СМИ.
Как информирует L’Equipe, корсиканский клуб был исключен из
Кубка французской лиги, так как в нем играют только клубы с профессиональным
статусом. В связи с этим был отменен их матч против «Нанси», и соперники
автоматически проследуют во второй раунд.
Отметим, что «Бастия» была понижена в классе из-за финансовых
проблем. Корсиканцы вылетели из Лиги 1, но в связи с вердиктом футбольных
властей будут вынуждены играть в третьем дивизионе.
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