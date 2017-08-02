Бурак Йылмаз покинул «Бейцзин Гоань» ради перехода в «Трабзонспор»

Нападающий Бурак Йылмаз покинул китайский клуб «Бейцзин Гоань». Об этом сообщает TransfermarktChina.

Также сообщается, что нападающий перейдет в «Трабзонспор». Подтверждает это и сайт турецкого клуба, который сообщил, что стороны ведут переговоры о подписании контракта.

В прошедшем сезоне 32-летний Бурак Йылмаз провел 11 матчей за «Бейцзин Гоань» и забил восемь мячей при одной голевой передаче. Отметим, что он уже выступал за «Трабзонспор». В 93 матчах футболист забил 58 мячей.