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Бурак Йылмаз покинул «Бейцзин Гоань» ради перехода в «Трабзонспор»

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Нападающий Бурак Йылмаз покинул китайский клуб «Бейцзин Гоань». Об этом сообщает TransfermarktChina.

Также сообщается, что нападающий перейдет в «Трабзонспор». Подтверждает это и сайт турецкого клуба, который сообщил, что стороны ведут переговоры о подписании контракта.

В прошедшем сезоне 32-летний Бурак Йылмаз провел 11 матчей за «Бейцзин Гоань» и забил восемь мячей при одной голевой передаче. Отметим, что он уже выступал за «Трабзонспор». В 93 матчах футболист забил 58 мячей.

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