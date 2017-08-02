Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  БАТЭ2 : 1Славия Прага
Футбол  Янг Бойз0 : 0Динамо Киев
Футбол  Олимпиакос0 : 0Партизан
Футбол  ЦСКА1 : 0АЕК Афины
Футбол  Аякс0 : 1Ницца
Футбол  Русенборг0 : 0Селтик
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Виталий Петров: Если бы Хэмилтон оказался в более выгодной позиции в гонке после старта, итог гонки мог быть другим

Источник:  Motorsport.comКомментарии

Бывший пилот Формулы-1 Виталий Петров подвел итоги Гран-при Венгрии.

«После гонки в очередной раз очень сложно найти ответ на вопрос о том, какая же из команд была быстрее. Если принять во внимание темп Льюиса Хэмилтона в концовке, то можно сделать вывод, что у «Мерседеса» был запас, и окажись он в более выгодной позиции после старта, то итог гонки мог получиться иным. С другой стороны, мы не знаем, насколько сильно Себастьяну Феттелю мешали проблемы с управляемостью его машины.

В общем, обе машины, которые были быстрейшими в этот уик-энд у обеих команд, оказались заблокированы за соперниками: Кими Райкконен за Феттелем, а Льюис – за самим Кими. В Венгрии практически невозможно обгонять, и в итоге «Феррари» заработала дубль. Но результат мог быть иным в том случае, если бы Pirelli привезла в Будапешт более мягкие составы. Тогда, возможно, мы увидели бы более разнообразные тактически схемы, и у «Мерседса» был бы шанс переиграть соперников», - цитирует Петрова Motorsport.com.

Напомним, Гран-при Венгрии выиграл пилот «Феррари» Себастьян Феттель.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Виталий Петров: Хочется, чтобы команды и гонщики смелее делились своими эмоциямиБывший пилот Формулы-1 Виталий Петров считает, что гонщика нужно более смело делиться своим мнением.Никита Мазепин: Целый год ждал возвращения в кокпит машины Формулы-1Российский гонщик, тест-пилот «Форс Индии» Никита Мазепин поделился впечатлениями от первого дня тестов в Венгрии.Льюис Хэмилтон: Летний перерыв наступил вовремяПилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон признался, что устал по ходу текущего сезона и будет рад отдохнуть во время летнего перерыва.«Заубер» может стать юниорской командой «Феррари»«Феррари» рассматривает вариант сделать «Заубер» своей юниорской командой, сообщает Motorsport.com.Даниэль Риккардо: Макс извинился передо мной после гонки, инцидент исчерпанПилот «Ред Булла» Даниэль Риккардо рассказал о том, что его партнер по команде Макс Ферстаппен извинился за аварию в первом круге гонки Гран-при Венгрии, из-за которой австралиец не смог продолжить заезд.
Футбол
ЦСКА – АЕК. Каррера присутствует на матче
Футбол
Луческу возглавил сборную Турции
Футбол
Зинченко продолжит карьеру в «Наполи»
Футбол
Официально: Московское «Динамо» арендовало Цаллагова
все новости
Себастьян Феттель
Себастьян Феттельвсе новости
Льюис Хэмилтон
Льюис Хэмилтонвсе новости
Виталий Петров
Виталий Петроввсе новости
Формула-1
Формула-1таблицакалендарьстатистикатексты/новости