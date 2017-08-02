Виталий Петров: Если бы Хэмилтон оказался в более выгодной позиции в гонке после старта, итог гонки мог быть другим

Бывший пилот Формулы-1 Виталий Петров подвел итоги Гран-при Венгрии.

«После гонки в очередной раз очень сложно найти ответ на вопрос о том, какая же из команд была быстрее. Если принять во внимание темп Льюиса Хэмилтона в концовке, то можно сделать вывод, что у «Мерседеса» был запас, и окажись он в более выгодной позиции после старта, то итог гонки мог получиться иным. С другой стороны, мы не знаем, насколько сильно Себастьяну Феттелю мешали проблемы с управляемостью его машины.

В общем, обе машины, которые были быстрейшими в этот уик-энд у обеих команд, оказались заблокированы за соперниками: Кими Райкконен за Феттелем, а Льюис – за самим Кими. В Венгрии практически невозможно обгонять, и в итоге «Феррари» заработала дубль. Но результат мог быть иным в том случае, если бы Pirelli привезла в Будапешт более мягкие составы. Тогда, возможно, мы увидели бы более разнообразные тактически схемы, и у «Мерседса» был бы шанс переиграть соперников», - цитирует Петрова Motorsport.com.

Напомним, Гран-при Венгрии выиграл пилот «Феррари» Себастьян Феттель.