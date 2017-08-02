«Наполи» обыграл «Баварию» в матче за третье место на Audi Cup
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Матч за третье место на турнире Audi Cup между «Наполи» и «Баварией» завершился победой итальянского
клуба. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Наполи».
В составе победителей отличились Калиду Кулибали и Эммануэле
Джаккерини. В финале сыграют «Ливерпуль» и «Атлетико».
Audi Cup
Мюнхен (Германия)
«Наполи» - «Бавария» - 2:0
Голы: Кулибали, 14, Джаккерини, 55
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