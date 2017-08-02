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«Наполи» обыграл «Баварию» в матче за третье место на Audi Cup

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч за третье место на турнире Audi Cup между «Наполи» и «Баварией» завершился победой итальянского клуба. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Наполи».

В составе победителей отличились Калиду Кулибали и Эммануэле Джаккерини. В финале сыграют «Ливерпуль» и «Атлетико».

Audi Cup

Мюнхен (Германия)

«Наполи» - «Бавария» - 2:0

Голы: Кулибали, 14, Джаккерини, 55

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