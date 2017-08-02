«Наполи» обыграл «Баварию» в матче за третье место на Audi Cup

Хамес Родригес и Тиаго Алькантара не помогут «Баварии» в матче за Суперкубок Германии против «Боруссии» Полузащитники «Баварии» Хамес Родригес и Тиаго Алькантара получили травмы. Об этом сообщает официальный сайт клуба.