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Федерер примет участие в турнире «Мастерс-1000» в Монреале

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Швейцарский теннисист Роджер Федерер подтвердил, что примет участие в турнире серии «Мастерс-1000» в Монреале.

Соревнования пройдут с 7 по 13 августа.

«Рад вернуться в Монреаль, ведь у меня давно не было такой возможности», - цитирует Федерера официальный сайт турнира.

Напомним, в последний раз Федерер выступал в Монреале в 2011 году.

В июле он стал 8-кратным победителем Уимблдонского турнира и поднялся на третью строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов.

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