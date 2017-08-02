Федерер примет участие в турнире «Мастерс-1000» в Монреале

Швейцарский теннисист Роджер Федерер подтвердил, что примет участие в турнире серии «Мастерс-1000» в Монреале.

Соревнования пройдут с 7 по 13 августа.

«Рад вернуться в Монреаль, ведь у меня давно не было такой возможности», - цитирует Федерера официальный сайт турнира.

Напомним, в последний раз Федерер выступал в Монреале в 2011 году.

В июле он стал 8-кратным победителем Уимблдонского турнира и поднялся на третью строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов.